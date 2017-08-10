В Алтайском крае ожидаются грозы, град и сильный ветер

Барнаул, , 12:45 — REGNUM В Алтайском крае во второй половине дня 11 августа и сутки 12 августа ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 25 м/с, сообщает 10 августа пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«По данным синоптиков в Алтайском крае во второй половине дня 11 и сутки 12 августа ожидаются дожди, местами по краю очень сильные, сопровождающиеся грозами, градом и усилением ветра с порывами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения регионального ГУ МЧС находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи людям.

В МЧС напоминают о важности соблюдения правил безопасности в период непогоды: при граде спасатели просят жителей по возможности не выходить на улицу, а находясь в помещении, держаться дальше от окон. Находясь на улице, ни в коем случае нельзя укрываться под деревьями из-за высокого риска попадания в них молнии.

При сильном ветре необходимо переждать непогоду в здании, а находясь на улице — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль при этом рекомендуют ставить подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Отмечается, что грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.