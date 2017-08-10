Пациентка скончалась при медобследовании в поликлинике в Великих Луках

Великие Луки, Псковская область, , 11:29 — REGNUM Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации начал внеплановую ведомственную проверку по факту смерти пациентки в поликлинике Великолукской межрайонной больницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель комитета Игорь Потапов.

Несчастный случай произошёл в медицинском учреждении 9 августа около 15:00.

«Женщина 1959 года рождения наблюдалась у врачей в связи с хроническими заболеваниями. 9 августа она пришла в поликлинику на плановое обследование для последующей консультации в федеральной клинике. Внезапно пациентке стало плохо. Медицинские сотрудники провели необходимые реанимационные мероприятия, но безрезультатно — женщина скончалась», — отмечается в сообщении пресс-службы.

На сегодня, 10 августа, назначено судебно-медицинское вскрытие. После него, по словам Потапова, будет проведена проверка на предмет качества оказанной пациентке медпомощи.

Напомним, в Псковской области были и ранее случаи гибели пациентов в поликлиниках. Так, в поликлинике №2 в Пскове 6 декабря 2016 года на приёме у терапевта скончалась пожилая женщина. В декабре 2015 года у этой же поликлиники скончался 66-летний мужчина, который с ночи занял очередь на приём к врачу.

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