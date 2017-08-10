В Китае обнаружено тело 20-й жертвы разрушительного землетрясения в Сычуани

Чэнду, Китай, , 11:25 — REGNUM Власти провинции Сычуань, где накануне было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0, подтвердили информацию об обнаружении тела еще одной жертвы природной катастрофы. По последним данным, в результате разрушений, вызванных сильнейшими подземными толчками, погибли 20 человек, еще 431 человек получил травмы различной степени тяжести.

Власти сообщают о 18 гражданах КНР, чье состояние медики оценивают, как критическое. Пострадавшие с помощью вертолетов были доставлены в лучшие госпитали столицы провинции, где за их жизнь будут бороться опытные специалисты, пишет «Чжунго синьвэнь».

За сутки из сейсмоопасного района были эвакуированы более 50 тыс. человек. На месте трагедии продолжают работать спасатели, которые ведут поиски уцелевших, а также разбирают завалы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, землетрясение магнитудой 7,0 было зарегистрировано в китайской провинции Сычуань поздним вечером 8 августа. В первые часы спасатели сообщили об обнаружении тел шести местных жителей, однако количество погибших продолжает увеличиваться по мере разбора завалов.

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