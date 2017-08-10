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В Москве рядом с АЗС сгорел дорогостоящий автомобиль

Происшествия

ЧП произошло в четверг, 10 августа, недалеко от автозаправки в Мукомольном проезде

Москва, 10 августа 2017, 10:52 — REGNUM  Легковой автомобиль марки «Lexus» сгорел в центре Москвы. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

ЧП произошло в четверг, 10 августа, недалеко от автозаправки в Мукомольном проезде. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«В Мукомольном проезде, рядом с автозаправочной станцией, произошло возгорание автомобиля Lexus, — сказал источник. — Машина была полностью объята огнем и в результате выгорела».

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, оперативно ликвидировали возгорание.

Причины происшествия пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия