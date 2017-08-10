В Казахстане разбился самолёт гражданской авиации

Алма-Ата, Казахстан, 10 августа 2017, 09:39 — REGNUM В Казахстане во время учебного полёта потерпел крушение самолёт Академии гражданской авиации, два человека погибли, сообщает 10 августа комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.
«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упал на удалении 2 км от аэродрома Азем», — говорится в сообщении.
В результате происшествия погибли пилот-инструктор и курсант.
Отмечается, что воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится в 43 км от Алматы.
В настоящий момент по факту происшествия начато расследование.