В Казахстане разбился самолёт гражданской авиации

Алма-Ата, Казахстан, , 09:39 — REGNUM В Казахстане во время учебного полёта потерпел крушение самолёт Академии гражданской авиации, два человека погибли, сообщает 10 августа комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.

«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упал на удалении 2 км от аэродрома Азем», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли пилот-инструктор и курсант.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится в 43 км от Алматы.

В настоящий момент по факту происшествия начато расследование.