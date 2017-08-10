В Хабаровском крае власти предложили людям собрать 75 млн на новую ливнёвку

Хабаровск, , 08:55 — REGNUM В Хабаровском крае поселок Хор тонет в воде. Местное население утверждает, что причина в некачественной ливневой канализации, на которую они неоднократно, но безрезультатно жаловались местным властям, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После продолжительных дождей, всю неделю шедших в Хабаровском крае, центральная часть поселка Хор утонула в воде. Жители рассказали, что спасатели к ним не спешат. Нет и хоть сколько-нибудь ощутимой реакции местных властей. По словам селян, они писали и главе администрации района имени Лазо, и в прокуратуру — поселок превращается в «Венецию» после каждого сильного дождя. Но никакой реакции не последовало.

«По словам обратившихся к нам жителей, глава поселка предложил им самостоятельно собрать 75 млн руб. на ремонт ливневой канализации. Управляющая компания также дистанцируется от решения проблемы. Люди просто не понимают, куда идти за помощью, а мы, со своей стороны, в очередной раз видим безразличие отдельных представителей власти к актуальным и важным проблемам населения», — рассказал руководитель хабаровской региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Андрей Михеев.

Как уверяют обратившиеся в ОНФ люди, ливневые стоки в их поселке не обслуживаются более 10 лет, а вот счета приходят регулярно. На основании полученного обращения активисты ОНФ подготовили письма в адрес управляющей компании, краевой прокуратуры, депутатов краевой думы и главного государственного жилищного инспектора Хабаровского края. Общественники просят разъяснить сложившуюся ситуацию, а также указать, на ком должна лежать ответственность за обслуживание ливневой канализации, за чей счет и в какие сроки ситуация будет разрешена, а также, как управляющая компания собирается минимизировать ущерб, нанесенный жилью водой, скопившейся в подвалах.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильнейшего циклона в Хабаровском крае была подтоплена электроподстанция. Обесточены 415 домов, размыты автодороги. С 5 августа отрезано от мира село Кукан — ливень размыл более 30 кв. м автотрассы. В село решением правительства региона направлены вертолеты со спасателями и спецборт Центра медицины катастроф. Из пострадавшего поселка эвакуированы 32 человека, в их числе 12 детей и двое взрослых, нуждающихся в неотложной медпомощи.