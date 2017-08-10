Из отрезанного от большой земли поселка в Хабаровском крае эвакуируют людей

Хабаровск, , 08:19 — REGNUM Поселок Кукан в Хабаровском крае остается отрезанным от большой земли. Из-за сильных ливней размыта автомобильная трасса между Куканом и Биробиджаном. Медики эвакуируют селян, нуждающихся в помощи, передает корреспондент ИА REGNUM.

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32 человека эвакуированы спасателями и специалистами Центра медицины катастроф. 2 жителям Кукана потребовалась медпомощь, эвакуированы 12 детей и взрослые, приехавшие в село на выходные и оказавшиеся в «ловушке».

Дорожные службы незамедлительно, с 5 августа, начали отсыпку разрушенных ливнями 30 кв. метров дорожного полотна, но их работе мешал непрекращающийся ливень, разрушавший свежую отсыпку.

Распоряжением краевого правительства в Кукан дополнительно отправлен региональный поисково-спасательный отряд с оборудованием для организации на размытых участках дороги временной переправы для транспортировки людей и продовольствия.

Сегодня, 10 августа, работы по восстановлению автотрассы продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней в Хабаровском крае были подтоплены электроподстанции, без электроснабжения остались 415 жилых домов, размыты автодороги, подтоплены домовладения в сельской местности.