Власти Косово оштрафовали пересёкших границу граждан России

Москва, , 22:44 — REGNUM Граждане России, арестованные ранее за незаконное пересечение административной границы Косово, освобождены после уплаты штрафа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дочь одной из задержанных.

По её словам, 9 августа состоялся суд, российским гражданам был назначен штраф в размере 250 евро каждому. После выплаты штрафа их освободили.

Также собеседница агентства рассказала, что российские туристы прибегли к услугам местных адвокатов, которые пообещали помочь им за вознаграждение в 3000 евро, однако, получив эти деньги, ничего не сделали.

Как передавало ИА REGNUM, накануне вблизи административной границы между Косово и основной частью Сербии были задержаны одиннадцать человек — шесть граждан России и пять сербов в возрасте от 15 до 48 лет. Они перемещались на двух автомобилях с сербскими номерами. Задержанные были доставлены в полицейский участок для допроса, а позднее им был назначен арест на 48 часов.

По данным директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича, среди задержанных были несовершеннолетняя девушка и беременная женщина.

Российская дипломатическая канцелярия в Приштине была проинформирована о произошедшем.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть граждан РФ арестованы в Косово за «незаконное пересечение» границы