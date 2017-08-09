Самолёт Air India с 249 пассажирами экстренно приземлился в Иране

Тегеран, , 21:25 — REGNUM Пассажирский самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Дели, совершил экстренную посадку в Иране из-за трещины в лобовом стекле, передаёт The Times of India.

Как сообщил представитель авиакомпании, стекло в кабине пилотов треснуло, когда авиалайнер находился в воздушном пространстве Ирана. Экипаж запросил экстренную посадку в тегеранском аэропорту.

Самолёт с 249 пассажирами приземлился благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал.

По информации авиакомпании, все пассажиры рейса были расселены в отелях Тегерана. Тем временем из Мумбаи вылетел Boeing 747 с командой специалистов и оборудованием, необходимым для ремонта Dreamliner. Этот же самолёт затем доставит пассажиров в Дели.

Как передаёт телеканал NDTV со ссылкой на неназванного представителя Air India, трещина на стекле, по предварительным данным, могла образоваться из-за неисправности системы обогрева в кабине пилотов.

Проблема периодического появления трещин на лобовом стекле Boeing 787 уже отмечалась несколько лет назад. Air India обращалась в корпорацию с этой проблемой. В Boing в ответ заявили о необходимости произвести замену стекол на новые с усовершенствованными конструктивными особенностями. После этого проблема была устранена, и в авиакомпании надеются, что сегодняшний инцидент — единичный.