Установлена личность водителя, таранившего группу военных под Парижем

Париж, , 20:32 — REGNUM Атаковавший при помощи легкового автомобиля военных под Парижем человек ранее ничем не привлекал внимания французских спецслужб, сообщили 9 августа французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Личность задержанного злоумышленника уже установлена. 37-летний Аму Б. (Hamou B.) ранее был замечен полицией только в небольших правонарушениях.

О национальном происхождении и религиозной принадлежности задержанного пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа мужчина на легковом автомобиле марки BMW наехал на группу военных, которые выходили с территории воинской части в пригороде Парижа. В результате были травмированы шесть человек. СМИ сообщают, что их жизни сейчас ничего не угрожает.

Позже злоумышленник после погони был задержан полицейскими, получив несколько пулевых ранений при попытке скрыться от французских правоохранителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции легковой автомобиль атаковал военный патруль