Боевики совершили нападение возле крупнейшей авиабазы США в Афганистане

Кабул, , 20:31 — REGNUM Неизвестные застрелили двух сотрудниц службы безопасности афганской военной авиабазы Баграм, расположенной в 47 километрах к северу от Кабула, 9 августа сообщает Reuters.

Два боевика открыли огонь по четырем сотрудникам охранной фирмы возле базы Баграм, после чего скрылись с места нападения на мотоцикле, заявила представитель администрации провинции Парван Вахида Шахкар.

«Два человека погибли, еще двое получили ранения. Нападавшим удалось скрыться», — добавила Шахкар.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт. Пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что ему необходимо проверить информацию, связанную с нападением.

Напомним, Баграм является самой крупной авиабазой США в Афганистане. В июне 2017 года в результате нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли шесть сотрудников частной охранной фирмы, отвечающей за безопасность на авиабазе Баграм.

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