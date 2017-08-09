Нечистые яйца Бельгия скрывала от Евросоюза полтора месяца

Брюссель, , 20:01 — REGNUM Бельгийское агентство по охране пищевой цепи известило соответствующие структуры Евросоюза о вероятности содержания в куриных яйцах опасного для здоровья человека вещества фипронил только через полтора месяца после его обнаружения, сообщает газета De Volkskrant со ссылкой на заявление депутата Европарламента Барта Стаеса.

По словам Барта Стаеса, зараженные фипронилом яйца продолжали продавать в ФРГ, Нидерландах, Франции, Швейцарии и скандинавских странах до последнего времени, хотя бельгийское агентство установило содержание в них опасного вещества еще 2 июня.

Частная птицеводческая компания инициировала проверку своего производства на наличие фипронила ещё 15 мая и быстро выяснилось, что количество вещества в яйцах превышает разрешенные нормы. 2 июня 2017 года компания сообщила об этом бельгийскому агентству, но Европейская система быстрого реагирования по вопросам качества продуктов питания и кормов получила эти данные только 20 июля, спустя полтора месяца.

По заявлению министра сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарма, фипронил был обнаружен в голландских куриных яйцах еще в декабре 2016 года, но голландские надзорные организации игнорировали сообщение об этом. На данный момент голландская и бельгийская прокуратура признали главными источниками куриных яиц с повышенным содержанием запрещенного фипронила голландскую компанию ChickFriend и бельгийскую Poultry-Vision.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей предупредила об угрозе для здоровья при употреблении в пищу куриных яиц из стран Евросоюза.

По информации Роспотребнадзора, в ФРГ были зафиксированы случаи обнаружения в куриных яйцах фипронила, опасного для человеческого организма вещества. Фипронил ядовит и применяется для уничтожения насекомых.

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