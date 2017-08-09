На улице Чикаго неизвестные расстреляли семерых прохожих

Чикаго, США, , 19:25 — REGNUM В США на одной из улиц города Чикаго неизвестные открыли огонь по прохожим, сообщает 9 августа телевизионная сеть ABC News.

По информации ABC News, инцидент произошел на расстоянии двух кварталов от полицейского участка. По предварительным данным, в результате один человек погиб и еще шестеро были ранены.

Полицейские, опросившие свидетелей происшествия, сообщили журналистам, что стрелявших было несколько. Никого из них правоохранителям задержать не удалось.

Убит 28-летний житель города Чикаго, его личность уже установлена. Шестеро раненых, в числе которых пять женщин, госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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