В Турции госпитализированы более 60 отравившихся туристов

Анкара, , 19:09 — REGNUM В юго-западной части Турции доставлены в медицинские учреждения более 60 человек, отравившихся продуктами питания, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление представителя администрации турецкой провинции Мугла.

По информации местных властей, массовое пищевое отравление произошло в одном из отелей города Милас. По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет.

Уточняется, что среди 65 человек, доставленных в больницы с пищевым отравлением, нет иностранных туристов. Все пострадавшие являются гражданами Турции.

Местные власти выясняют причины массового отравления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня на западе Турции в городе Маниса произошло массовое отравление личного состава одной из воинских частей вооруженных сил страны. У 731 военнослужащего медики диагностировали тяжелое пищевое отравление. Большинству из них потребовалась госпитализация.

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