В Иране задержаны 64 человека за участие в «вечеринке у бассейна»

Исфахан, Иран, , 19:09 — REGNUM Правоохранительные органы Исламской Республики Иран задержали 64 молодых человека за проведение частной вечеринки у бассейна. Об этом сегодня, 9 августа, сообщают иранские СМИ.

Сообщается, что «вечеринка у бассейна» проходила на окраине одного из крупных иранских городов — Исфахана. Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также местная полиция арестовали 64 «полуголых» молодых человека.

По данным правоохранителей, задержанный танцевали и употребляли запрещённые в стране алкогольные напитки.

Кроме того, молодые люди публиковали в социальных сетях видеоролики с этой вечеринки. Местное телевидение считает, что это свидетельствует об их «моральном разложении».