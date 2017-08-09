Во Франции легковой автомобиль наехал на военный патруль

Париж, , 17:32 — REGNUM Во Франции задержан мужчина, совершивший наезд на военный патруль, сообщил 9 августа журналистам премьер-министр страны Эдуард Филипп.

По информации телеканала BFM TV, группу военных, патрулировавших город Леваллуа-Перре во французском департаменте О-де-Сен, протаранил автомобиль. В результате шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

После погони полицейские на автостраде, соединяющей Париж и Булонь, задержали мужчину, находившегося за рулем объявленного в розыск автомобиля. По данным французских СМИ, задержанный был ранен.

Кроме того, ранение получил один полицейский, предположительно, от случайной пули, так как у задержанного злоумышленника оружия обнаружено не было.

Подробности инцидента выясняются.

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