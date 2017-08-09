Власти Франции подтвердили задержание подозреваемого в наезде на солдат

Париж, , 17:17 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подтвердил информацию о том, что полиция арестовала подозреваемого в нападении на французских солдат в пригороде Парижа, 9 августа сообщает Reuters.

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«Подозреваемый, который находился за рулем автомобиля, замеченного при нападении, был арестован на шоссе между Парижем и Булонь-сюр-Мер», — заявил премьер-министр Франции, выступая перед парламентариями.

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Напомним, утром 9 августа неизвестный совершил наезд на военнослужащих Франции в городе Леваллуа-Перре. В результате нападения ранения получили шестеро солдат, трое из них находятся в критическом состоянии.

Позднее французские СМИ сообщили, что подозреваемый был задержан примерно в 13:00 по местному времени на шоссе А16.

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