Неизвестные вооруженные люди захватили здание отеля в центре Риги

Рига, , 17:06 — REGNUM Вооруженные люди захватили и удерживают отель Garden Palace, расположенный в центре Риги, сообщает 9 августа радиостанция Baltkom, ссылаясь на заявление представителя Государственной полиции Латвии Саманты Чапковской.

По информации Госполиции, неизвестные люди с огнестрельным оружием в ночь на 9 августа вломились в отель после конфликта владельца заведения с одним из постояльцев.

По словам управляющего отелем, напавшие на них люди заходили без спросу в разные номера, отобрали у одной из постоялиц документы и телефон и выгнали её на улицу, чтобы она не могла вызвать полицию. Позже хозяева гостиницы вызвали полицию.

Владельцы отеля утверждают, что в здание их до сих пор не пускают находящиеся там вооруженные люди. Полицейские окружили здание.

Подробности происшествия полиция пока не сообщает.

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