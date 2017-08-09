Больницу Обнинска поймали на мошеннических закупках

Обнинск, Калужская область, , 17:19 — REGNUM Администрацию Обнинской клинической больницы № 8 ФМБА России уличили в умышленном завышении стоимости закупаемой продукции. Ущерб, нанесённый федеральному бюджету, оценили в 200 тысяч рублей. Как сообщил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Обнинска Калужской области Иван Коновалов, материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по городу Обнинску СУ СК РФ по Калужской области.

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Отметим, ранее калужский районный суд оправдал бывшего министра здравоохранения области Юрия Кондратьева, признав его невиновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывшему министру Кондратьеву инкриминировали растрату бюджетных средств при закупке медицинского оборудования для больниц области.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, министр здравоохранения Калужской области Кондратьев якобы оказал содействие в победе на аукционе и в последующем заключении государственного контракта юридическому лицу, осуществляющему поставку медицинской техники одного из крупных мировых производителей.

Так, в техническое задание на поставку для Калужского областного онкологического диспансера компьютерного томографа были внесены пункты, исключающие участие в торгах фирм, осуществляющих поставку томографов других производителей. Следствие посчитало, что начальная максимальная цена контракта закупаемого оборудования была безосновательно увеличена с 55 до 65 млн рублей за счет денежных средств, образовавшихся вследствие экономии по аукциону на закупку иного медицинского оборудования.

На суде государственный обвинитель заявил, что считает вину Юрия Кондратьева доказанной, и попросил для него три года колонии общего режима. Кроме того, прокуратура потребовала взыскать с экс-министра 10 миллионов рублей в виде штрафа.

Сам Юрий Кондратьев назвал обвинение абсурдным. По его словам, томограф был закуплен по цене на 15 миллионов рублей ниже средней для оборудования такого класса. Он отмечал, что одним из достоинств этого томографа является возможность проводить обследование тучных пациентов. Именно поэтому Минздрав региона принял решение добавить десять миллионов рублей, сэкономленных на закупке другого оборудования, к имевшимся 55 миллионам и приобрести то, что было действительно необходимо калужанам.

Напомним, в 2016 году в России выявлено 898 нарушений законодательства в сфере государственных закупок на общую сумму 53,1 млрд рублей. В 2015 году — 450 нарушений на общую сумму более 17 млрд рублей. Таковы результаты контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой РФ.

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