Пришлось застрелить: в Югре медведь две недели навещал аэропорт

Нягань, Югра, , 16:34 — REGNUM В окрестностях Нягани застрелен медведь, который в течение двух недель «навещал» местный аэропорт. На отстрел косолапого был направлен егерь по решению властей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Крупный хищник прогуливался возле взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Нягани. Нервничали и пассажиры, и сотрудники аэровокзала: люди боялись выходить на улицу.

Отмечается повторение ситуации 2015 года, когда в Нягани медведи стали выходить в город. Тогда несколько косолапых буквально поселилась на городской свалке.

В окружном управлении рыбного и охотничьего хозяйства отмечают рост популяции бурых медведей. Если в 2015 году насчитывалось 60 особей, то в 2016 году число бурых медведей увеличилось на 420 особей.

Про медведя, который орудовал на кладбище в июне 2017 года в городе Советский, ранее рассказывало ИА REGNUM. Также медведи разорили кладбище возле поселка Кирпичный в Ханты-Мансийском районе. Были повреждены ограды погостов.

Специалисты Росприроднадзора по ХМАО предупреждают, что прикармливать диких животных ни в коем случае нельзя, поскольку зверь тогда будет приходить к жилью снова. Повзрослев, он станет особенно опасным и может напасть на людей.

«Если вы увидели медведя, не пытайтесь от него убежать. Сохраняя спокойствие, обойдите его как можно дальше, — советуют в Росприроднадзоре по ХМАО. — Смотрите внимательно за детьми, не выпускайте их из своего поля зрения. Гуляйте по лесу не одни, а группами. Шум, громкие разговоры, песни отпугнут медведей. Увидев медведя на дороге, не останавливайте автомобиль, не открывайте окна. Если хотите порыбачить в местах, где могут быть медведи, откажитесь от этой идеи. Это может быть очень опасно для вашей жизни».

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре медведи облюбовали кладбища