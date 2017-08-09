На Таганской площади в Москве сгорел торговый центр «Атом»

Москва, , 16:30 — REGNUM В Москве на Таганской площади произошло возгорание торгового центра «Атом». Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Москве.

Сообщается, что информация о пожаре в торговом центре «Атом», расположенном по адресу: Таганская площадь, 86, поступила на пульт дежурного в 13:05.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 120 человек. К 13:29 пожарным удалось потушить горящий внешний утеплитель здания на площади 50 квадратных метров.

Пожарные продолжают обследовать здание на предмет очагов возгорания. По уточненным данным, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

На место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по москве Илья Денисов.

В тушении пожара задействованы 46 подразделений и 137 человек личного состава.

К 15:53 огонь удалось полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.