МЧС России предложило помощь Китаю в ликвидации последствий землетрясения

Москва, , 16:14 — REGNUM МЧС России готово оказать помощь Китаю в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 9 августа в провинции Сычуань. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Глава МЧС Владимир Пучков отправил телеграмму министру гражданской администрации КНР Хуан Шусяню, в которой выразил соболезнования и предложил содействие российских спасателей.

«Пучков отметил, что в соответствии с соглашением между правительством России и правительством Китая о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России готово, в случае необходимости, оказать помощь в ликвидации последствий этой катастрофы», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС напомнили, что российские спасатели имеют большой опыт ликвидации последствий землетрясений за рубежом и участвовали в соответствующих поисково-спасательных операциях в разных точках мира — на Гаити, в Турции, Японии, Непале, Чили.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7.0 произошло на территории провинции Сычуань 9 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 280−300 км к северо-западу от города Чэнду, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. После первого подземного толчка было зафиксировано ещё более 100 повторных.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 19 человек, около 250 человек пострадали. Повреждены около 130 тысяч домов.