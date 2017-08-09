В Казахстане произошло самое сильное землетрясение за последние четыре года

Алма-Ата, Казахстан, , 14:53 — REGNUM На территории Казахстана в городе Алматы утром 9 августа произошли подземные толчки силой 4 балла, последний раз которые случались четыре года назад, сообщает Tengrinews. kz со ссылкой на директора «Института сейсмологии» Анвара Боранбаева.

Сообщается, что в 5:28 (2:28 мск) утра в Алматы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,8, продолжавшееся около 30 секунд. При этом эпицентр землетрясения находился в 485 км от города на территории Китая на глубине 20 км.

«Подобные по силе толчки ощущались в Алматы в 2011 году во время серии майских землетрясений, другие — в 2013 году. В обоих случаях их магнитуда составила примерно 4−5», — рассказал Боранбаев.

При этом, по его словам, землетрясение такой магнитудой классифицируется как умеренное.

«Называть такое землетрясение «мощным» нельзя», — отметил он.

Напомним, поздно вечером 8 августа в китайской провинции Сычуань было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0. В результате происшествия, по последним данным, погибли 19 человек, 247 человек получили различные ранения, из них 40 находятся в критическом состоянии.

Читайте также: Землетрясение в Сычуани: количество жертв продолжает расти

По сообщениям министерства гражданских дел КНР, в результате землетрясения были полностью разрушены 142 здания, более 1 тыс. зданий получили различные повреждения.

Читайте также: Власти КНР продолжают подсчитывать ущерб от землетрясения в Синьцзяне

Как сообщало ИА REGNUM, Сибирский региональный центр МЧС России сообщил, что 9 августа жители Сибири почувствовали отголоски китайского землетрясения. Так, подземные толчки в 1−2 балла были зарегистрированы в отдельных районах республик Алтай, Тыва, Хакасия, в Алтайском, Красноярском краях, а также в Кемеровской и Новосибирской областях.

Читайте также: МЧС: Жители Сибири почувствовали отголоски китайского землетрясения