Казахстанские спасатели два часа ночью искали российского гражданина

Астана, , 14:44 — REGNUM Пропавшего гражданина России нашли ночью 8 августа казахстанские спасатели на Капчагайском водохранилище, сообщает 9 августа пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЫС) Алматинской области.

Согласно сообщению, за помощью к спасателям обратились друзья пропавшего. Спустя два часа ночных поисков оперативно-спасательный отряд ДЧС Алматинской области обнаружил мужчину.

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Как сообщил пострадавший, он отправился ночью на своей лодке вдогонку за надувным матрасом, который унесло течением. Однако, в ночи мужчина потерялся и не смог сориентироваться. Плыть обратно также мешал сильный ветер.

Напомним, в тот же день местные спасатели Алматинской области вернули на берег еще двух жителей Алма-Аты. Выехав на середину Качагайского водохранилища на гидроскутерах, пострадавшие не смогли вернуться к берегу, поскольку в их плавательных средствах закончилось топливо.

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