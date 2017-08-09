Должности за откаты: в Волгоградской области будут судить председателя думы

Волгоград, , 14:28 — REGNUM В Волгоградской области устроиться на чиновничью должность можно было за деньги. Так, должность специалиста второй категории аппарата городской думы одного из городских поселений Городищенского района обходилась в половину заработной платы. Причём делиться нужно было не разово, а ежемесячно.

За трудоустройство граждан за «откаты» теперь придётся отвечать председателю Совета депутатов поселения. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СКР, она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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Как полагает следствие, помимо женщины, которую председатель совета устроила на должность специалиста, таким же образом она трудоустроила и бухгалтера.

«Начиная с декабря 2016 года и на протяжении полугода женщина исправно платила обвиняемой «откат», общая сумма которого составила 19,5 тысячи рублей», — уточнили в следственном ведомстве.

Кроме того, такую же мзду платила нанятая бухгалтер, которая в период с марта по июнь 2017 года передала чиновнице в общей сложности 11 тысяч рублей.

Преступную деятельность чиновницы пресекли оперативники. Председатель совета была задержана с поличным при получении части требуемых ею денег.

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Взяточница уже на стадии расследования свою вину признала, написав явку с повинной и заявив ходатайство о рассмотрении её уголовного дела в особом порядке. Теперь решать дальнейшую судьбу женщины будет суд, куда направлены материалы дела с обвинительным заключением.

Добавим, что это далеко не единственная попытка заработать на трудоустройстве. Так, в июне 2017 года в Волгограде была осуждена заведующая Красноармейским филиалом Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации Ольга Стручкова и медсестра учреждения Ольга Клонова. Первую суд признал виновной в мошенничестве в крупном размере и приговорил к 1,5 года лишения свободы, вторую к году лишения свободы условно за пособничество. Как следует из материалов дела, фиктивное трудоустройство двух младших медработников принесло мошенницам за три года порядка 400 тыс. рублей.

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