Африканская чума свиней: в Новгородской области введён карантин

Старая Русса, Новгородская область, , 14:20 — REGNUM На территории Старорусского и Парфинского районов Новгородской области введён карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), соответствующий указ подписал врио губернатора области Андрей Никитин. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Эпизоотическим очагом АЧС стала территория личного подсобного хозяйства граждан, проживающих в деревне Подборовье Медниковского сельского поселения Старорусского района», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на период действия карантина запрещены: посещение территории эпизоотического очага посторонними лицами; перемещение животных, их убой и реализация; все виды охоты; а также запрещена заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.

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В радиусе 5 и 10 км от очага также вводятся ограничительные меры, в результате которых запрещены реализация свиней и полученных от их убоя продуктов, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением животных, а также запрещена закупка свиней у населения.

«До 15 августа 2018 года запрещено комплектование хозяйств поголовьем свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне. До 14 февраля 2018 года запрещен вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C», — добавили в региональном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Новгородской области в одном из личных подсобных хозяйств деревни Подборовье Старорусского района была выявлена домашняя свинья, заболевшая АЧС.

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Последний раз случаи АЧС выявлялись в Новгородской области в конце 2016 года. Тогда заражённый поросёнок был обнаружен также в одном из личных подсобных хозяйств деревни Борок Старорусского района.

В июле 2017 года вспышка АЧС была зарегистрирована в Псковской области. В исправительной колонии в деревне Серёдка пришлось уничтожить всех свиней из-за угрозы распространения заболевания.

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