Власти КНР продолжают подсчитывать ущерб от землетрясения в Синьцзяне

Урумчи, Китай, , 14:10 — REGNUM Министерство гражданских дел КНР сообщило о полном разрушении 142 зданий в результате разрушительного землетрясения магнитудой 6,6, зарегистрированного на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района ранним утром 9 августа. Еще более 1 тыс. зданий получили различные повреждения.

Подземные толчки привели к сбоям в железнодорожном сообщении. Инженерные службы проверяют железнодорожные пути, из-за чего десятки поездов следуют с серьезным опозданием. Более 40 пассажирских поездов ожидают разрешения на продолжение движения, еще 21 пассажирский поезд был отменен, пишет «Чжунго жибао».

В наиболее пострадавшие районы организована доставка гуманитарной помощи. Жителям уезда Цзинхэ было передано около тысячи палаток, раскладывающихся кроватей, одеял и фонарей. Для лиц, чьи дома были разрушены, а также для тех, кто боится возвращаться в свои дома из-за угрозы повторных подземных толчков, организованы палаточные лагери. По словам властей уезда, местные жители обеспечены всем необходимым, в том числе горячей едой и питьем.

Кроме того, растет количество пострадавших. Несколько часов назад власти Синьцзяна подтвердили информацию о ранении троих местных жителей, однако, по последним данным, их число уже превысило три десятка. Несколько граждан КНР находятся в больницах в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, подземные толчки также ощущались в столице автономного района городе Урумчи, который находится в 383 км от эпицентра землетрясения.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили о первых пострадавших в результате землетрясения в Синьцзяне