Депутат Госдумы от ЕР просит разобраться с красноярским водителем

Москва, , 13:41 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей (фракция «Единая Россия») Ольга Окунева направила запрос в Следственный комитет РФ на имя председателя Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего обращения с ребенком в городе Зеленогорске Красноярского края. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе партии.

«В первую очередь хотелось бы призвать всех к ответственному родительству, — отметила Окунева. — Если жизни ребенка угрожала опасность, то нужно, чтобы соответствующие органы провели проверку и разобрались — соответствующий запрос в Следственный комитет был мною направлен на имя главы СК Александра Бастрыкина».

Ранее среди пользователей сети «разошлось» видео, на котором водитель одной рукой удерживал младенца в открытом окне автомобиля, другой — управлял транспортным средством. Кроме того, в аккаунте в «ВКонтакте» предполагаемый отец выложил фото, на котором держит за ногу ребенка, находясь на краю крыши многоэтажки.

По словам Окуневой, такое обращение с детьми недопустимо. «И нам нужно не только выяснить детали данного вопроса, но и убедиться в своевременности реагирования тех, в чьей это компетенции», — заявила она.