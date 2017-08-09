В Узбекистане осудили сторонника «Джебхат ан-Нусры»*

Фергана, Узбекистан, , 13:51 — REGNUM Областной суд Ферганской области Узбекистана приговорил 27-летнего местного жителя к шести годам лишения свободы за связь с террористической организацией, сообщает 9 августа «Федеральное агентство новостей».

Суд установил, что трое братьев тесно общались с вербовщиками «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировали присоединиться к боевикам в Сирии.

Сообщается, что старший из братьев присоединился к радикалам в 2014 году, получил «первичное экстремистское образование» и уехал в Сирию, после чего он предложил двум своим братьям перебраться к нему вместе со своими семьями.

Послушав старшего брата, средний выехал в Турцию, а младший решил направиться в Сирию через Казахстан вместе с матерью, женой и супругой брата. Однако в городе Тараза сотрудники полиции задержали его и депортировали обратно в Узбекистан.

В отношении задержанного было возбуждено дело по трём статьям, суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Северо-Кавказский окружной суд приговорил сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уроженца Киргизии Лачинбека Хакимова, к шести годам лишения свободы за вербовку людей для участия в боевых действиях на территории Сирии.

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