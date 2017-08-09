Жертвами наводнения в Сычуани стали 25 местных жителей

Чэнду, Китай, , 13:27 — REGNUM Правоохранительные органы китайской провинции Сычуань подтвердили информацию об обнаружении 25 тел жителей деревни Гэнди в городском округе Цяоу. Местные жители погибли в результате резкого наводнения, зафиксированного ранним утром 8 августа.

По словам очевидцев, вода начала прибывать ранним утром, когда большинство жителей деревни еще спали. Менее чем за час уровень воды в близлежащей реке поднялся почти на два метра, в результате чего тысячи кубометров воды обрушились на поселок, расположенный в низине, пишет «Чжунго синьвэнь».

В поисках пропавших без вести граждан были задействованы более 200 спасателей и около 100 добровольцев. Тело последнего пропавшего было обнаружено днем 9 августа. Наводнение разрушило 71 дом, дороги и мосты были серьезно повреждены. В настоящее время все жители Гэнди эвакуированы в безопасные районы.

В настоящее время на территории провинции продолжаются работы по ликвидации последствий разрушительного землетрясения магнитудой 7,0. По последним данным, в результате землетрясения погибли 19 человек, травмы различной степени тяжести получили еще около 250 местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти китайской провинции Ганьсу подтвердили гибель еще семерых местных жителей, ставших жертвами разрушительного наводнения, вызванного многодневными проливными дождями. По данным местной полиции, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

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