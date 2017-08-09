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Прокуратура Франции возбудила дело по поводу наезда на военных

Происшествия

Что говорит о том, что инцидент может рассматриваться как теракт

Париж, 9 августа 2017, 13:16 — REGNUM  Контртеррористическое подразделение прокуратуры Франции начало расследование в отношении наезда на военнослужащих, сообщает 9 августа Reuters со ссылкой на источник.

Данный шаг означает, что преступление рассматривается как вероятный террористический акт.

Поиски подозреваемого продолжаются, говорится в заявлении министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Напомним, ранее 9 февраля в пригороде Парижа неизвестный совершил наезд на военнослужащих. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Власти Франции назвали данное преступление актом агрессии, который был спланирован заранее.

В настоящее время преступление пока не квалифицируется как террористический акт, однако вероятность подобного развития событий весьма вероятна.

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