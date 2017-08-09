Мурманск, , 13:12 — REGNUM Пациент мурманского онкодиспансера убил врача, а затем свёл счёты с жизнью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, это случилось сегодня, 9 августа 2017, во время утреннего приёма пациентов в лечебном учреждении.

«Злоумышленник, находясь в здании Мурманского областного онкологического диспансера, нанёс заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесённым с собой на приём ножом в жизненно важные органы, причинив колото-резаные ранения, от которых наступила смерть медицинского работника на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

После пациент онкодиспансера покончил жизнь самоубийством. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ИА REGNUM не раз сообщало о том, что состояние мурманского онкодиспансера приводит в ужас его пациентов. Сейчас в учреждении ведутся ремонтные работы — в том числе и на приобретение мебели власти потратят более 30 миллионов рублей.

Добавим, Мурманский областной онкологический диспансер оказывает медицинскую помощь всем жителям региона. Диспансерная группа составляет более 19 тысяч онкологических пациентов. В год в диспансер госпитализируется около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из которых получают необходимую помощь в условиях дневного стационара.

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