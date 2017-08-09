Глава минобороны Франции решительно осудила наезд на своих подчиненных

Париж, , 13:02 — REGNUM Глава минобороны Франции Флоранс Парли осудила нападение, совершенное 9 августа неизвестным на военных в городе Леваллуа-Перре, расположенном на северо-западе от Парижа, сообщает BFM TV.

«Флоранс Парли, министр вооруженных сил, осуждает самым решительным образом этот подлый акт, который никоим образом не скажется на решительности военных обеспечивать безопасность граждан Франции», — отмечается в ее заявлении, опубликованном Елисейским дворцом.

В документе также указывается, что в результате нападения ранения получили шестеро военных, трое из которых находятся в очень серьезном состоянии.

Напомним, инцидент произошел утром 9 августа в одном из пригородов французской столицы. Неизвестный на автомобиле BMW врезался в группу военнослужащих, обеспечивающих безопасность в рамках операции Sentinelle, начатой после терактов 2015 года.

Водитель, совершивший наезд на военных, скрылся, в данный момент ведутся его поиски. По словам местных властей, нападение носило, «без сомнения, спланированный характер».

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