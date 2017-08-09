В Подмосковье фирма уклонилась от уплаты 1 млрд рублей налогов

Клин, Московская область, , 13:01 — REGNUM В Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в областном управлении СК РФ.

Следствием установлено, что лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО «НГСК» (юридический адрес в Клину), в 2013—2014 годах отразили в регистрах текущего бухгалтерского учета, а также в налоговых декларациях по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость ложные сведения.

Затем представили налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган.

В связи с подлогом инженерно-строительная компания не уплатила в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013−2014 гг. более 1 млрд рублей.

В настоящее время собирается доказательственная база.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, как сообщает ИА REGNUM, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере) предусматривают лишение свободы до пяти лет.

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