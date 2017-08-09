Французские власти назвали наезд на военных актом агрессии

Париж, , 12:12 — REGNUM Мэр французского города Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что наезд автомобиля на представителей вооружённых сил республики являлся спланированным актом агрессии, сообщает 9 августа Reuters.

«Без всяких сомнений, это было спланировано», — сообщил он.

При этом градоначальник официально не назвал происшествие терактом.

По сообщениям издания France.info, злоумышленник ожидал у казармы, пока военные выйдут и направятся к своей машине. В настоящий момент полиция разыскивает автомобиль злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре неизвестный наехал на представителей вооружённых сил, в результате чего шесть человек пострадали, четверо из них отделались лёгкими ранениями, двое получили более серьёзные травмы.

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