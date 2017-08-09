По ком тюрьма плачет? Скандал за скандалом в ростовском УФСИН

Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Донские следователи известили об очередном уголовном деле, касающемся работников управления ФСИН по Ростовской области. На этот раз опорочил честь мундира полковник внутренней службы Дмитрий Молоков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, передает ИА REGNUM.

Стоит отметить, что на официальном сайте силового ведомства фигурант уголовного дела представлен как первый заместитель начальника регионального управления. А после того, как глава российского государства Владимир Путин освободил от должности главу ГУ ФСИН России по региону Сергея Смирнова, Дмитрий Молоков исполнял обязанности руководителя в статусе врио. По крайне мере, так было обозначено на том же официальном интернет-портале ведомства.

В донском следкоме ИА REGNUM проинформировали, что Молоков временно отстранен от занимаемой должности. Вместо заключения в следственный изолятор он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

О причастности полковника внутренней службы стало известно в рамках расследования уголовного дела в отношении двух сотрудников ведомственной межобластной туберкулезной больницы №19, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что первый заместитель начальника ростовского ФСИН вместе с сообщниками сфальсифицировал материалы процессуальной проверки, в связи с чем покушение на убийство осужденного было оформлено как несчастный случай.

Какую роль сыграл непосредственно Молоков, будет установлено после того, как выяснятся все детали и обстоятельства произошедшего.

Напомним, продолжается расследование уголовного дела о крупной взятке, в котором оказались замешаны бывший руководитель ГУФСИН по Ростовской области и его заместитель. Экс-главе ведомства уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о получении денежного вознаграждения в размере 2 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кабинет главы регионального УФСИН занял руководивший с сентября 2011 года аналогичным управлением по Республике Дагестан Муслим Даххаев. Он был представлен личному составу ведомства на служебном совещании.

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