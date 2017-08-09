В Литву не пустили прибывших из Москвы моряков

Вильнюс, , 11:54 — REGNUM В Каунасском аэропорту сотрудники Службы охраны госграницы не впустили в Литву прибывших из Москвы 26 украинских и российских моряков. По утверждению пограничников к них были проблемы с документами, поэтому им пришлось менять маршрут и отправиться в Мавританию, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 августа, в Службе охраны госграницы Литвы.

В ходе проверки выяснилось, что у 7 граждан Украины и 19 россиян нет необходимых документов, позволяющих им легально находиться в Литве. Граждане России прибыли без обязательных виз, а украинцы предъявили пограничникам небиометрические паспорта старого образца. Граждане этой страны могут находиться в ЕС 90 дней без виз, предъявив биометрические документы.

Было установлено, что 25 мужчин и 1 женщина являются мореплавателями и в Клайпедском порту должны были пополнить экипаж гражданского корабля. Выяснилось, что о необходимых документах должным образом не позаботилась компания, отвечающая за комплектацию персонала корабля. Ее представителям пришлось организовывать выезд всех моряков из Каунасского аэропорта, поскольку сотрудники Службы охраны госграницы отказались впускать группу в Литву.

8 августа все 26 граждан Украины и России на заказном рейсе отправились в Мавританию в город Нуадибу.

В 2017 году сотрудники Службы охраны госграницы не впустили в Литву 3126 иностранцев. Чаще всего поездки таких лиц, как и в Каунасском аэропорту, была прервана из-за неприведенных в порядок документов или их отсутствия.