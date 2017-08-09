В Литве задержали рекордный груз кокаина для России

Вильнюс, , 11:51 — REGNUM Клайпедская территориальная таможня сегодня, 9 августа, объявила о задержании одного из крупнейших контрабандных грузов в истории Литвы. Как сообщили ИА REGNUM в Клайпедской территориальной таможне, стоимость наркотиков может достигать 49 млн евро.

В прибывших из Эквадора товарах сотрудники Криминальной службы таможни и Клайпедской территориальной таможни обнаружили тайники с контрабандой кокаина весом более 600 кг.

Это одна из крупнейших посылок с контрабандой наркотиков в истории Литвы. Ее приблизительная стоимость на черном рынке — почти 49 млн евро, а следы получателя ведут в Россию, отметили в таможне.