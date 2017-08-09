МЧС: Жители Сибири почувствовали отголоски китайского землетрясения

Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Жители Сибири почувствовали отголоски китайского землетрясения, сообщает 9 августа пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России

В ведомстве отметили, что неощутимые толчки в 1−2 балла были зарегистрированы в отдельных районах республик Алтай, Тыва, Хакасия, в Алтайском, Красноярском краях, а также в Кемеровской и Новосибирской областях.

«Особо чувствительные люди в городских высотках почувствовали колебания», — сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 9 августа в Китае произошло землетрясение магнитудой 9,0. Его отголоски дошли до сибирских регионов. Жители звонили на телефоны экстренных служб и сообщали о том, что ощущали незначительные подземные толчки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в районе Национального парка Цзючжайгоу китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7,0. В результате происшествия погибли 13 человек, более 170 получили травмы различной степени тяжести.

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