На замначальника ЖКХ подмосковной Шатуры завели уголовное дело

Шатура, Московская область, 9 августа 2017, 11:30 — REGNUM В отношении заместителя начальника ЖКХ и инфраструктуры подмосковного городского округа Шатура (Московская область) заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбудили, сообщили в областном следственном управлении СК РФ по Московской области.
По данным следствия, в ноябре 2016 года подозреваемый незаконно выдал коммерческой организации ордер на право производства земляных работ, а также забора и перемещения пескогрунта, то есть добычу общераспространенного полезного ископаемого с земельного участка, расположенного вблизи поселка Долгуша.
При этом у коммерческой организации права собственности на указанный земельный участок отсутствовали.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Заместителя начальника ЖКХ и инфраструктуры подмосковного городского округа Шатура отстранен от должности.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Московской области по подозрению в получении взятки был задержан начальник управления Министерства здравоохранения.
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