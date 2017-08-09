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На замначальника ЖКХ подмосковной Шатуры завели уголовное дело

Происшествия

Он подозревается в превышении должностных полномочий

Шатура, Московская область, 9 августа 2017, 11:30 — REGNUM  В отношении заместителя начальника ЖКХ и инфраструктуры подмосковного городского округа Шатура (Московская область) заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбудили, сообщили в областном следственном управлении СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в ноябре 2016 года подозреваемый незаконно выдал коммерческой организации ордер на право производства земляных работ, а также забора и перемещения пескогрунта, то есть добычу общераспространенного полезного ископаемого с земельного участка, расположенного вблизи поселка Долгуша.

При этом у коммерческой организации права собственности на указанный земельный участок отсутствовали.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Заместителя начальника ЖКХ и инфраструктуры подмосковного городского округа Шатура отстранен от должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Московской области по подозрению в получении взятки был задержан начальник управления Министерства здравоохранения.

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