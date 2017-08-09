В цехе химзавода «Крымский титан» обрушилась кровля

Армянск, Крым, , 11:17 — REGNUM В ночь на 9 августа в одном из цехов химического предприятия «Крымский Титан» в Армянске обрушилась кровля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК. На данный момент причины обрушения выясняются.

«В одноэтажном помещении на территории ЧАО «Крымский Титан» в Армянске произошло обрушение конструкций кровли на площади около 3,5 тыс. кв. метров. По предварительной информации, на работу предприятия это не повлияло. Угроз для здоровья сотрудникам химкомбината и дальнейшего обрушения — нет», — отметили в управлении, подчеркнув, что в случае необходимости для расчистки территории на место ЧП будут направлены личный состав и специализированная техника МЧС России.

«Ситуация находится на личном контроле начальника главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Шахова. По его приказу силы и средства приведены в готовность для оказания помощи в ликвидации последствий обрушения», — добавили в крымском МЧС.

Напомним, химкомбинат, подконтрольный украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, — крупнейший производитель диоксида титана в Восточной Европе — является градообразующим предприятием Армянска и всего Северного Крыма.

Диоксид титана используется при производстве товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами, а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

Завод также производит ряд удобрений. В 2014 году в Москве было зарегистрировано ООО «Титановые инвестиции», которые теперь арендуют у структур украинского олигарха имущество «Крымского титана» и платят налоги в российскую казну. При этом в последние годы рабочие завода неоднократно жаловались на низкие зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Армянский городской суд обязал предприятие «Титановые Инвестиции» уплатить 74 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду.

В апреле 2016 года по иску прокуратуры с предприятия «Титановые Инвестиции» взыскали 49 млн рублей за аналогичную неуплату в 2014 году. В настоящее время эта сумма полностью погашена.