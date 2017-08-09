Очередной теракт? В Париже неизвестный совершил наезд на военных

Париж, , 11:07 — REGNUM В столице Франции неизвестный совершил наезд на представителей вооруженных сил республики, сообщает 9 августа Reuters.

В результате происшествия пострадали шестеро военных, четверо из них отделались легкими ранениями, двое получили более серьезные ранения.

Инцидент произошел в западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре, поделились информацией в столичной полиции, добавив, что в настоящее время органы правопорядка ведут работу по обеспечению безопасности в данном районе.

«В настоящее время сотрудники полиции заняты поиском автомобиля, совершившего наезд», — отметили в департаменте полиции.

Дополнительные подробности пока не сообщаются. Является ли данное преступление террористическим актом — также неизвестно.

Напомним, 14 июля 2016 года в Ницце был совершен наезд на толпу людей, празднующих День взятия Бастилии — главный национальный праздник во Франции. В результате происшествия погибли 87 человек. Данный инцидент был квалифицирован как террористический акт.

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