В Москве произошло массовое ДТП

Москва, , 10:29 — REGNUM В Москве на Варшавском шоссе произошла авария с участием двух фур и двух легковых автомобилей. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей произошло на Варшавском шоссе, — сказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал».

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место трагедии, выясняют все обстоятельства случившегося.

Информационный центр транспортного комплекса Москвы позже сообщил, что движение на Варшавском шоссе по направлению в центр, нарушенное после ДТП, восстановлено.

«Варшавское шоссе в центр — движение открыто», — отмечалось в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.