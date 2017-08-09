Панды не пострадали в результате землетрясения в Китае

Пекин, , 10:01 — REGNUM При землетрясении в юго-западной китайской провинции Сычуань, которая является естественным ареалом обитания панд, не пострадало ни одно животное. Об этом сообщил Всекитайский центр защиты панд.

«Ни одна панда не пострадала в результате землетрясения магнитудой 7,0 в юго-западной китайской провинции Сычуань», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа в районе Национального парка Цзючжайгоу в китайской провинции Сычуань произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. По последним данным, в результате ЧП погибли 12 человек, еще более 170 — получили различные травмы.

В настоящее время сотрудники специальных служб продолжают поисково-спасательную операцию.