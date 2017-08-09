СМИ сообщили о первых пострадавших в результате землетрясения в Синьцзяне

Урумчи, Китай, , 09:53 — REGNUM Китайские журналисты сообщили о первых пострадавших на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, где ранним утром произошло землетрясение магнитудой 6,6. По последним данным, травмы различной степени тяжести получили трое местных жителей, чей дом обрушился в результате подземных толчков.

Информацию из сообщений СМИ уже подтвердили власти Синьцзяна. Местные жители сообщили журналистам о сильных толчках, возникших примерно в 7:27 по местному времени. Сотни людей покинули свои дома и выбрались на открытое пространство в ожидании помощи, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время инженерные службы обследуют здания в населенных пунктах, находившихся в непосредственной близости от эпицентра землетрясения, который залегал на глубине 11 км. Подземные толчки также ощущались в столице автономного района городе Урумчи, который находился в 383 км от эпицентра землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эпицентр толчков расположен на 44,27 градусах северной широты и 82,89 градусах восточной долготы. Большинство жителей Урумчи в момент начала толчков спали. Толчки длились около 20 секунд, что заставило многих проснуться.

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