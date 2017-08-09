Калужский душевнобольной развращал школьниц в соцсетях

Калуга, , 10:02 — REGNUM В Калужской области задержали 20-летнего извращенца, который знакомился в соцсетях с юными школьницами и, угрожая расправой, требовал присылать ему личные непристойные фото. Об этом 9 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по Боровскому району СУ СКР по Калужской области Алексей Веретенников.

В переписке молодой человек угрожал детям неправомерным доступом к их телефонам и компьютерам, пытался заставить их делать фото‑ и видеозаписи своего обнаженного тела и отправлять ему. Домогательствам, в частности, подверглись 11-летняя девочка из Вологодской области и 10-летняя школьница из Омска.

По словам Веретенникова, в ходе расследования уголовного дела провели психиатрическую экспертизу подозреваемого, которая показала, что тот страдает психическим расстройством, не понимает характер совершаемых им действий и не руководит ими.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о принудительном лечении мужчины.

Напомним, в калужском регионе ежемесячно регистрируются новые преступления, совершаемые через интернет и связанные с посягательством на половую неприкосновенность детей. В 2016 году в Калужской области было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.