Заражённые АЧС сосиски производили в колонии в Ленобласти

Псков, , 09:37 — REGNUM Производителем сосисок из мяса птицы «Домашних», в которых была выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней, оказалась колония-поселение в Замятицах Ленинградской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Вирус чумы свиней был подтверждён лабораторно специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, затем результат подтвердили в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Владимирская область).

«В настоящее время приняты исчерпывающие меры по недопущению заноса возбудителя АЧС на территорию Тверской области и распространения по территории Псковской области; усилен контроль за перемещением свиней и продукции свиноводства на данных территориях», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заражённые АЧС сосиски были выявлены в исправительной колонии, расположенной в деревне Серёдка Псковской области. Они изъяты, все склады УФСИН России по Псковской области опечатаны до особого указания.

Ранее в подсобном хозяйстве исправительной колонии была выявлена АЧС у трёх свиней, после чего в колонии сожгли всё поголовье животных — 136 свиней. В Псковском районе Псковской области действует карантин, ограничено движение по трассе Псков — Гдов — Сланцы.

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