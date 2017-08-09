Китайские авиакомпании готовы эвакуировать граждан из сейсмоопасной зоны

Чэнду, Китай, , 09:20 — REGNUM Китайская авиакомпания Air China первой отреагировала на новость о землетрясении в провинции Сычуань. Согласно заявлению руководства авиакомпании, все желающие смогут отменить или изменить свое бронирование авиаперелета из или в Цзючжайгоу, где накануне произошло землетрясение, абсолютно бесплатно.

Кроме того, Air China увеличит количество рейсов из сейсмоопасного района для эвакуации всех желающих. Борт Air China 4393 вылетел из Цзючжайгоу 8 августа в 21:47, спустя 28 минут после первых подземных толчков, самолет благополучно доставил 119 пассажиров в столицу провинции Гуандун г. Гуачжоу, пишет «Чжунго жибао».

Управление гражданской авиации КНР сообщило, что все аэропорты, расположенные в непосредственной близости от эпицентра землетрясения, зарегистрированного вечером 8 августа, в том числе воздушные гавани Цзючжая, Чэнду, Хунюаня и Маньяна, не были повреждены, что позволяет аэропортовым комплексам принимать и отправлять рейсы.

Сразу несколько китайских авиакомпаний заявили о готовности увеличить количество рейсов в Сычуань с целью эвакуации всех нуждающихся из опасной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти КНР подтвердили информацию о травмировании двух иностранных граждан в результате разрушительного землетрясения в провинции Сычуань. В больницы за медицинской помощью обратился гражданин Франции и жительница Канады.

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