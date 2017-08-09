Смертельное ДТП в Оренбуржье: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Оренбург, , 09:12 — REGNUM В Оренбургской области по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли две женщины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли две женщины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данный момент ожидаются акты медицинских освидетельствований водителей, назначена автотехническая экспертиза», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 8 августа в 21:35 (19:35 мск) 26-летняя женщина-водитель «Заз-Ланос» на 18 км автодороги «Нижняя Павловка — ст. Каргала» выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом «Мерседес».

В результате происшествия водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались на месте. В момент аварии в микроавтобусе находились 15 пассажиров и два водителя, которые не пострадали.

Отмечается, что микроавтобус следовал по маршруту Москва — Бишкек. В отношении всех пассажиров были составлены административные протоколы по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания на территории РФ), а на водителя, который в момент аварии управлял микроавтобусом, составлено 15 протоколов по ч.3 ст.18.9 КоАП РФ (предоставление транспортного средства лицам, незаконно находящимся на территории РФ).

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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