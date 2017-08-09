В Донбассе от разрыва орудия погибли двое военных ВСУ

Донецк, , 08:13 — REGNUM Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в Донбассе после взрыва боеприпаса в стволе одного из орудий. Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО» на странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 8 августа, неподалеку от Марьинки.

«Силы «АТО» накрыли противника плотным огнем, — говорится в сообщении. — В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось».

В пресс-центре добавили, что в результате трагического инцидента погибли двое военных ВСУ, еще пятеро получили различные ранения.

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят по данному факту проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.